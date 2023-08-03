Книжную выставку посвятили Магжану Жумабаеву в областной библиотеке

В областной библиотеке имени Сабита Муканова развернулась выставка, посвящённая Магжану Жумабаеву. Здесь представлены порядка 300 книг и архивных материалов. Среди них новинка — «Біздің Мағжан». Это издание о жизни и творчестве поэта.

АСЕЛЬ ШАЙХИСЛЯМОВА, библиотекарь отдела читального зала:

— Каждую неделю мы приглашаем различные сферы деятельности, также школьников, студентов и рассказываем о выставке, о жизни Магжана, показываем уникальные архивные материалы, его первые труды научные труды.

Магжан Жумабаев — один из основателей новой казахской литературы. Он отличался особым талантом выражать свои мысли, говорит Жанат Мухамеджанов.

ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, председатель СКОФ ОО «Международного общества «Қазақ тілі»:

— С удовольствием читаю стихотворение «Туған жер». Потому что там говорится о природе нашей страны. Кроме того, замечательным является стихотворение «Туған жерім Сасыкколь», в котором прошло детство поэта. А также стихотварение «Я верю в молодёжь» вселяет в нас дух.

Произведения Магжана — имеют свою художественную ценность и его поэтическое наследие — достояние народа. Стихи поэта актуальны и заставляют задуматься о будущем, о нашей жизни, — говорит председатель Центра азербайджанской культуры Чингиз Курбанов.

ЧИНГИЗ КУРБАНОВ, председатель центра азербайджанской культуры СКО:

— Сегодня видно, что проведена очень большая работа в части информации о Магжане Жумабаеве. Магжан даёт особенно молодому поколению воспитание в духе казахстанского патриотизма.

Также на сайте библиотеки создан раздел, посвященный великому казахскому поэту.

Камилла Карим