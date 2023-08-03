«ГАЗель» с контрафактным алкоголем задержали полицейские

Полицейские области получили информацию о возможной причастности 33-летнего жителя одного из районов области к нелегальному обороту спиртосодержащей продукции. Совместно с сотрудниками местной полицейской службы они остановили сельчанина на территории Петропавловска, он был за рулём автомобиля «ГАЗель». Из грузовика изъяли 500 пятилитровых пластиковых ёмкостей с контрафактной водкой, это 2,5 тыс. литров «палёного» алкоголя. Сотрудники отдела МПС городского управления полиции собрали материал по статье 463 Кодекса РК об административных правонарушениях. С начала текущего года в области из незаконного оборота изъяли 4820 литров нелегальной спиртосодержащей продукции.



Камилла Карим