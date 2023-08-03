Аким Петропавловска рассказал журналистам про ремонт дорог и строительство новостроек

Аким города Серик Мухамедиев вместе с журналистами посетил строящиеся объекты областного центра. Пресс-тур начался с улицы Жамбыла Жабаева. Сейчас здесь благоустраивают двор дома по адресу: Порфирьева, 60. Ответственность за работы, которые завершатся 15 августа, лежит на нескольких компаниях. Они прокладывают на этой территории асфальт, делают парковку. Активными темпами ведутся работы у многоэтажек по улице Горького. Благоустройством здесь занимается ТОО «Энерджи-Тараз». Кроме нового полотна здесь появятся детская и спортивная площадки.

ДАУЫРБЕК НУРЫМГАЛИЕВ, директор ТОО «Энерджи-Тараз»:

— Асфальт первый слой мы сделаем, по брусчатке работы ведём, начнём монтаж малых архитектурных форм, беседок. 00:49 Теплоснабжение есть, водоснабжение 100%, электроснабжение с сегодняшнего дня тоже.

Далее участники пресс-тура направились на улицу Назарбаева. По пути градоначальник рассказал журналистам о ремонте дорожного полотна в областном центре. По плану обновить его планируют на 35 улицах. На большей части работы начались в этом строительном сезоне.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Из них 8 еще не приятных дорог, ждём лабораторных испытаний, 19 дорог готовы, из которых три мы не приняли. Еще у нас по 14 дорогам идут конкурсные процедуры, постараемся в этом году сделать, если не получится, они будут переходящими объектами.

Одновременно проводятся конкурсные процедуры на ремонт дорог на 4-х улицах в микрорайонах «Солнечный» и «Орман». Аким города отметил высокое качество полотна на улицах Жамбыла Жабаева и Нурсултана Назарбаева. Новый асфальт сейчас укладывают на 5-километровом участке от улицы Жукова до улицы Смаилова. Стоимость проекта составила 779 млн тенге. К сожалению, не все строительные работы проходят гладко. До 30 июня к 6-ти новостройкам в микрорайоне Береке должны были проложить инженерные коммуникации, провести благоустройство территории. Проблем с финансированием на объекте не было, тем не менее подрядчик не смог справиться с поставленной задачей.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— В данный момент ведутся работы по разделительной ведомости. Т.е. в любом случае при расторжении договора мы должны определить то количество работ, которые они сделали и должны выплатить деньги. Есть наши проплаты, аванс оплачен, мы сверимся, кто и кому должен, рассчитаемся, дальше всё будет делаться в рамках судебных процессов. Но это не будет нам мешать, чтобы мы приняли другого подрядчика и завершили работы.

Планируется, что заселяться в эти дома североказахстанцы начнут в сентябре. 600 квартир в новостройках получат граждане из социально-уязвимых слоев населения.

Дарья Пышмынцева

