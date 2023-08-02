Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана представило Комплексный план развития машиностроения на период с 2024 по 2028 годы

Проект разработан в соответствии с поручением Президента страны и включает в себя цели и задачи для отрасли. Планируется улучшение базовых условий, развитие кадрового потенциала и совершенствование системы технического регулирования. К 2028 году ожидается значительное увеличение объемов производства продукции, рост производительности труда, увеличение объемов экспорта и инвестиций в отрасль. Правительство уверено, что план обеспечит системный подход к развитию машиностроения и поспособствует его долгосрочному прогрессу.