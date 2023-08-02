Компания «КазМунайГаз» укрепила свои позиции в мировом рейтинге ответственной нефтегазовой деятельности

World Benchmarking Alliance опубликовал рейтинг, включающий 100 ведущих нефтегазовых компаний мира, основанный на низкоуглеродном переходе (ACT) и социальной эффективности. В этом рейтинге АО НК «КазМунайГаз» заняло 37 место, поднявшись с 77 места в прошлом году.

Компания опубликовала добровольную отчетность по выбросам парниковых газов и управлению водными ресурсами в рамках глобальной климатической инициативы CDP. КМГ также работает над внедрением отчетности по финансовым раскрытиям, связанным с изменением климата, в соответствии с принципами TCFD.

Основной целью является обеспечение прозрачности и доступности экологической информации, поддержка устойчивого развития и управления ресурсами.