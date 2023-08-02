Новости Казахстана

Компания «КазМунайГаз» укрепила свои позиции в мировом рейтинге ответственной нефтегазовой деятельности

  2 Августа 2023, 13:56

World Benchmarking Alliance опубликовал рейтинг, включающий 100 ведущих нефтегазовых компаний мира, основанный на низкоуглеродном переходе (ACT) и социальной эффективности. В этом рейтинге АО НК «КазМунайГаз» заняло 37 место, поднявшись с 77 места в прошлом году.

Компания опубликовала добровольную отчетность по выбросам парниковых газов и управлению водными ресурсами в рамках глобальной климатической инициативы CDP. КМГ также работает над внедрением отчетности по финансовым раскрытиям, связанным с изменением климата, в соответствии с принципами TCFD.

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Основной целью является обеспечение прозрачности и доступности экологической информации, поддержка устойчивого развития и управления ресурсами.