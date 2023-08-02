Каждое второе обращение в общественные приёмные СКОФ партии «AMANAT» решается положительно

В общественные приёмные областного филиала партии «AMANAT» в этом году поступило 1452 обращения граждан. 693 вопроса партийцы решили положительно, это 48% от общего числа заявлений. Для этого зачастую привлекают депутатов. К примеру, в Петропавловске народный избранник установил двери в тёплом переходе одной из школ за счёт собственных средств. А в Айыртауском районе партийцы помогли жителю села Имантау получить грант по программе «Еңбек». Вопросы благоустройства волнуют 555 человек (38%). Аманатовцы стараются решить проблемы в этой сфере оперативно. Так, в Тайыншинском районе жители села Северное попросили частично отремонтировать дорогу. В течение нескольких дней бригада местного ТОО отсыпала её щебнем. Обращаются североказахстанцы и по вопросам социального обеспечения: с начала года поступило 214 заявлений. Также остро жителей области волнуют темы предпринимательства (141 обращение), трудоустройства и решения трудовых споров (95).



Камилла Карим