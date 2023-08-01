За 5 дней полицейские региона выявили 20 наркоправонарушений

Аптеки и медучреждения региона оказались в поле зрения полиции на минувшей неделе. Стражи порядка проверяли соблюдение правил легального оборота наркосодержащих веществ. Порядок их хранения и использования строго регламентируется, чтобы исключить вероятность попадания данных веществ на криминальный рынок. Кроме того, проверками были охвачены предприятия, использующие в своей работе смеси, из которых могут изготавливаться запрещённые вещества. Полицейские выявили ряд правонарушений. В их числе — факт безрецептурного отпуска сильнодействующего лекарственного средства в одной из аптек Петропавловска. Фармацевт привлечена к ответственности по статье 426 Кодекса РК об административных правонарушениях.

РУСЛАН УМБЕТОВ, и.о. начальника УПН ДП СКО:

— Данная работа проводилась в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дармек» с 24 по 28 июля. Параллельно не прекращалась работа по выявлению и пресечению других наркоправонарушений. В частности, за 5 дней ОПМ было изъято свыше 200 граммов синтетического наркотика, 42 килограмма марихуаны. Всего выявлено 20 различных наркоправонарушений, из них 9 уголовных, в том числе 3 факта сбыта. По данным фактам назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Дарья Пышмынцева