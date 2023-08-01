О ликвидации трансграничных ЧС говорили огнеборцы северного региона и Тюменской области

Предупреждение и ликвидацию трансграничных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обсудили в областном акимате. На встрече присутствовали представители областного профильного департамента, а также начальник главного управления МЧС России по Тюменской области. Артур Хачатрян отметил, что с Казахстаном граничат три муниципальных района региона, который он представляет: Бердюжский, Казанский и Сладковский.

АРТУР ХАЧАТРЯН, начальник главного управления МЧС РФ по Тюменской области:

— В период прохождения пожароопасного сезона в приграничных районах зарегистрировано 5 лесных пожаров на площади порядка 40 га. Также зарегистрировано 67 ландшафтных пожаров. Постановлением правительства Тюменской области утверждён перечень населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, 115 из них находятся в районах, граничащих с Республикой Казахстан.

В этих населенных пунктах были проведены внеплановые проверки, а также профилактические обследования, отмечает Артур Хачатрян. Российские специалисты органов государственного пожарного надзора возбудили 41 дело об административных правонарушениях. Это коснулось граждан, которые не соблюдали требования безопасности в период пожароопасного сезона. Они выплатили штрафы, их общая сумма перевалила за 400 тысяч рублей. На границе Северо-Казахстанской и Тюменской областей находятся свыше 180 тысячи гектаров леса. За последние три года переходов природных пожаров на этих участках не зарегистрировано. Об этом рассказал начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Мы совместно сформировали банки данных о возможных чрезвычайных ситуациях на сопредельных территориях и приграничных водных объектах, которые содержат ценную информацию об источниках и причинах их возникновения, сценариях развития и масштабах воздействия на казахстанскую и российскую территории. Наши стороны активно участвуют в различного рода командно-штабных учениях и тренировках.

Предстоящие трансграничные командно-штабные учения состоятся в 2024 году. Они будут проходить с участием пассажирского транспорта. С таким предложением выступил Артур Хачатрян. Североказахстанцы его инициативу поддержали.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Думаю, в зимних условиях ДТП или летний период это не помешает. Давайте рассмотрим, это предложение нужно отработать.

Заместитель акима области отметил важность сотрудничества Казахстана и России в вопросах пожарной безопасности.

Дарья Пышмынцева



