«На благо родного села»: Какую помощь оказывает аграрий в с. Дружба Тимирязевского района?

Повышение качества жизни на селе — одна из первоочередных задач для социально ответственного агроформирования, считает депутат районного маслихата Николай Усенков. В Тимирязевском районе его крестьянское хозяйство яркий тому пример. На протяжении четверти века он активно помогает родному селу Дружба.

НИКОЛАЙ УСЕНКОВ, глава КХ «Усенков» и ТОО «ИнтерКонтард», Тимирязевский район:

— В апреле 1960-го меня сюда привезли в пелёнках, с тех пор я здесь. Механизатором работал до 1984 года, а после бригадиром. В 98-м году решил открыть своё хозяйство. Люди отдали паи. На данный момент у меня 1 900 га с двух хозяйств. Сеем пшеницу, ячмень, лён, овёс. Без него никак. У меня животноводство: МРС и табун лошадей. Их кормить надо, в этом году тяжело, правда. Но тем не менее, на фураж я посеял.

Обеспечивает аграрий местных жителей кормами, углём и дровами. Они здесь по приемлемым ценам. Особое внимание — благоустройству села. Николай Усенков за счёт собственных средств привёл в порядок дом культуры, открыл фитнес-центр и разбил сквер, где установил памятник воинам-интернационалистам. В Тимирязевском районе их осталось 13.

ЖАЛЕЛ КУРМАШЕВ, председатель союза ветеранов войны в Афганистане, Тимирязевский район:

— Хотел бы сказать слова благодарности Усенкову Николаю Алексеевичу. Он регулярно участвует в наших мероприятиях. За счёт своих средств своему земляку, боевому товарищу, заказал и привёз памятник. В прошлом году воинам-афганцам он заказал медали. Николай Алексеевич человек с большой буквы.

Несколько лет назад в селе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Сельхозтоваропроизводителю он обошёлся в 13 млн тенге. Новейшее оборудование и современные технологии. Здесь есть всё необходимое для оказания качественной медицинской помощи. Большую поддержку оказывает Николай Усенков и школе, где когда-то сам учился. Ежегодно здесь проводят косметический ремонт: обновили кабинеты, закупили компьютеры и частично заменили кровлю и окна. В учебном заведении 1967-го года постройки капитальный ремонт не проводили давно. Его тут обещают сделать на следующий год.

ЛЮБОВЬ АЯЖАНОВА, заместитель директора Интернациональной средней школы, Тимирязевский район:

— В рамках социального партнёрства Николай Алексеевич уделяют большое внимание не только нашей школе, но и соседним. Спонсирует детей призами на конкурсах. На новогодние праздники все дети получают сладкие подарки. Ёлку привозит. От него мы получаем всестороннюю помощь.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— В скором времени преобразится и это ветхое здание. Раньше здесь находилась школьная столовая, в планах же открыть ботанический сад. Будут выращивать редкие растения, а для ребят это место станет отличной площадкой для занятия научной деятельностью.

Человек с большой буквы. Всё делает для родного села и всегда протягивает руку помощи. Так о нём отзываются коллеги, сельчане и местные власти. Всего здесь проживают 260 человек.

НИЧАТ АЛИЕВ, директор ТОО «Адалхан», Тимирязевский район:

— По уровню его прибыли и тому, сколько из них отдаёт на меценатство, он абсолютный лидер. Он меценат из меценатов. Всё, что вы видите в этом округе, личное его вложение. Для меня — пример подражания.

АРМИДА МАНУКЯН, руководитель отдела физической культуры и спорта Тимирязевского района:

— Очень достойная личность, человек с большой буквы. Занимаясь жизнеобеспечением всего округа, он не обходит стороной и сферу спорта. Очень мотивирует всех спортсменов. Ребята выезжают на районные и областные соревнования. Он обеспечивает дорогу, приобретает спортинвентарь. Раньше сельский округ был на последних местах по спортивным показателям, теперь же на лидирующих.

МАРКАШ МАЛКАРОВА, жительница с. Дружбы, Тимирязевский район:

— Большое спасибо Николаю Алексеевичу за поддержку сельчан. Он активно принимает участие в общественной жизни района. Открыл ФАП, дом культуры, благоустроил улицы. Приятно вечером гулять на улице и наслаждаться такой красотой.

На достигнутом Николай Усенков останавливаться не собирается. Впереди у агрария большие планы.

Алишер Ашимов

