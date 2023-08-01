Механизм расселения кандасов изменили в РК

В рамках реализации Концепции миграционной политики РК на 2023 — 2027 годы был пересмотрен механизм приёма этнических казахов. Изменения коснулись не только формата приёма документов — через посольства Казахстана, но и механизм расселения кандасов. Их размещают на территории, имеющей потребность в демографическом развитии. Переселение этнических казахов может быть связано с воссоединением с семьёй, а также приглашением работодателей, в целях трудоустройства на занятие вакантного рабочего места. В рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса «кандас» приняты заявления от 1997 этнических казахов в составе 656 семей. Местные исполнительные органы, получившие их, должны рассмотреть документы кандасов и предоставить предложения по месту их постоянного расселения, трудоустройству и включению в региональную квоту.

Дарья Пышмынцева