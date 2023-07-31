В ТОО «ES Global agro» готовят технику к началу уборочной кампании

В ТОО «ES Global agro», которое находится в селе Бирлик района им. Г.Мусрепова, готовятся к началу уборочной кампании. В машинно-тракторной мастерской с утра до вечера кипит работа. Здесь трудятся 12 человек.

ЕВГЕНИЙ ДИЛЬ, главный инженер ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— Осуществляем ремонт техники, готовимся к уборке. На данный момент стоят МТЗ, погрузчик, всё ремонтируется. Ремонты проводим: замену двигателя, на погрузчике делаем технический уход, масло меняем, фильтры, нож. По МТЗ аппаратуру снимаем, тоже на ремонт передаём, всё делают. Проводим диагностику техники на будущий урожай.

Через похожие процедуры проходят комбайны товарищества. В этом вопросе предприятие остановилось на технике, изготовленной американским производителем.

МАТВЕЙ СКОРНЯКОВ, директор ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— Перед нами стоит большая, сложная задача. Поэтому мы сегодня готовим комбайны. В ТОО находится 16 уборочных комбайнов, все John Deere. Мы их приобрели в 2008-2009 годах. Комбайны надёжные, рентабельные, качественные, быстроходные. Коллективу нашему понравились. Самый последний раз обновляли в 2016 году. 5 накопителей будут участвовать, 6 камазов, где-то в пределах от 8 до 10 МТЗ на перевозке с телегами. Государство помогает, вышел приказ по дизельному топливу.

Готовность техники по области сегодня составляет 93%. В уборочной кампании будут задействованы больше 7 тысяч комбайнов различных модификаций, свыше 4 тысяч жаток, 1678 опрыскивателей, больше тысячи тракторных косилок и 5844 грузовых автомобиля. С начала года аграрии региона приобрели больше полутора тысяч единиц техники на сумму 34,5 млрд тг.

Дарья Пышмынцева