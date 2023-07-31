Спортивный челендж организовали на озере Пёстром

Второго августа свой профессиональный праздник отмечают сотрудники железной дороги. Этот день особенный и для североказахстанцев, отслуживших в воздушно-десантных войсках. В Казахстане День ВДВ официально не празднуют, однако ежегодно десантники встречают его в «тесном» кругу. В этом году решили объединиться с железнодорожниками, чтобы вместе организовать спортивный челендж. Субботним утром они собрались на берегу озера Пёстрого.

КИРИЛЛ ФИЛИПОВ, ведущий инженер ОАО РЖД:

— Мы решили совместить наши сегодняшние усилия. Нас от железнодорожников прибыло 10 человек. Для того, чтобы участвовать в велозабеге. Десантники сегодня у нас будут проплывать озеро Пестрое. После этого будет забег.

Заплыв участников спортивного челленджа проходил под строгим контролем спасателей. На берегу пловцов активно поддерживали. Лучший результат в итоге показал Виталий Пенкин. Его время — 20 минут.

ВИТАЛИЙ ПЕНКИН, председатель Союза Десатников СКО:

— Начал легко, спокойно плыть. Вообще хорошо. Потом ветер поднялся, и стала волна бить. Но я все равно сосредоточился, продолжал выполнять поставленную задачу перед собой. Ну, потом всё стало хорошо. Плыл спокойно. Даже в конце немного ускорился.

После заплыва десантники и сотрудники РЖД совершили велозабег на дистанцию в 10 км.

Одним из первых к финишу пришёл Максим Першин. Его время — 15 минут. Говорит, что такие утренние велозабеги полезны для здоровья.

МАКСИМ ПЕРШИН, старший электромеханик дистанции сигнализации связи ОАО РЖД:

— В небольшем количестве. Доехали мы до Чёрного озера примерно 8 км искупались, большой заплыв был, обменялись впечатлениями и вернулись обратно. Кончено, нужно поддерживать физическую активность организма. Это очень полезно. И дружно всё.

Такие мероприятия будут проводиться на ежегодной основе для привлечение молодежи к массовому спорту, уверяют организаторы спортивного челленджа.

Камилла Карим