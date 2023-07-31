Освобождение заложников и ликвидация террористов: в Петропавловске прошли учения спецподразделений

Террористы угнали автомобиль, ранили полицейского и захватили заложников, в обмен на освобождение которых выдвинули свои требования. Таков сценарий учений спецподразделений, организованных областным антитеррористическим штабом. Прошли они на территории спортивного комплекса «Динамо». Каков был алгоритм действий? С преступниками провели переговоры. А после приступили к штурму здания. Благодаря слаженной работе спецподазделения на территории стадиона террористы были ликивдированы, заложники освобождены. В учениях задействовали сотрудников департамента КНБ, полиции и ЧС по СКО, а также Национальной гвардии и местных исполнительных органов. Таким образом они отрабатывают навыки на практике, проверяют слаженность действий и готовность к реагированию на реальные террористические угрозы.

Диана Салихова

