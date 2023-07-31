О коррупции в сфере образования говорили в акимате СКО

В областном акимате прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции. По статистике сфера образования одна из самых коррумпированных. По числу уголовных правонарушений постоянно входит в тройку лидеров. С 2020 года в Республике по уголовным делам в этой сфере наказание понесли 143 лица.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции СКО:

— Учитывая системность совершаемых преступлений, Агентство совместно с Министерством просвещения провело анализ коррупционных рисков. Вскрыта и разложена вся схема хищения государственных средств. От этапа планирования до растраты и присвоения. Основной акцент сделан на фонд оплаты труда, куда направляется почти 80% всего бюджета области на образование.

При проведении анализа установлен факт хищения бюджетных денег бухгалтером детского ясли-сада Акжарского района. 34 млн тенге были перечислены на собственный банковский счёт бухгалтера. Также было установлено необоснованное начисление доплаты учителю английского языка должностными лицами районного отдела образования района М.Жумабаева на общую сумму 3 млн 400 тыс. тенге. Помимо этого, выявили факт хищения бюджетных средств на 54 млн тенге бухгалтером районного отдела образования. Зарплаты перечислялись «мертвым душам».

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции СКО:

— В настоящее время на скамье подсудимых экс-руководитель районного отдела образования Северо-Казахстанской области — Рамазанова С.М., которая за взятку в сумме 650 тысяч тенге пыталась уладить вопрос с сотрудниками госаудита. Собственно, эта сумма не из кошелька чиновницы, а средства, похищенные из госбюджета.

Сфере образования со стороны государства уделяется особое внимание. Именно поэтому важно на корню пресекать коррупционные преступления.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Департаментом проведена большая аналитическая работа по выявлению коррупционных рисков в сфере среднего и дошкольного образования, в части планирования и расходования бюджетных средств. Ежегодно на сферу образования области приходится треть всего бюджета. Это 138 млрд тенге при утверждённом бюджете 425 млрд за счёт этих средств происходит оплата труда, обновляется МТБ, производится ремонт организаций образования.

За счёт этих средств в нынешнем году проводится ремонт 49 объектов образования на 4,3 млрд тенге. Появятся в регионе и новые школы. Две из них в Тайыншинском районе. В Петропавловске начато строительство коррекционной школы — интерната на 300 мест.

Помимо этого, с 1 сентября для учащихся с 1 по 4 классы будет организовано бесплатное горячее питание. На эти цели из казны выделили 2,5 млрд тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Область входит в пятёрку лучших регионов республики. Ежегодно растёт средний балл ЕНТ. Если в 2020 году было 69, в 2021- 74, в 2022 — 74,9. В этом году — 78,2. И в последние годы среди районов занимает первое место Уалихановский район.

Несмотря на всю проводимую работу, коррупционные преступления имеют место быть. Глава региона отметил, что виной тому — недоработки со стороны управления образования.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— По итогам анализа выявлено 20 коррупционных рисков, даны 34 рекомендации, из них 18 — на местном уровне мы должны решить. В том числе выявлено 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму 87 млн тенге.

Чтобы такого не допустить впредь, аким области дал ряд поручений.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Проработать вопрос внедрения облачной бухгалтерии для государственных дошкольных организаций, срок до 20 августа. Совместно с акимами районов и Петропавловска провести проверку списков педагогов на предмет соответствия неправомерных доплат в период с 2016 по 2020 годы, срок до 1 октября. Акимами районов и Петропавловска, руководителям управлений обеспечить строгое соблюдение антикоррупционного законодательства, в том числе подведомственными учреждениями.



Айгерим Хамзина