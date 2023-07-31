II этап Кубка Казахстана по мотокроссу прошел в Петропавловске

Рёв моторов, завесы пыли, азарт и опасные трамплины. Такой запомнилась нам суббота. В Петропавловске состоялся II этап Кубка Казахстана по мотокроссу. Участие приняли спортсмены из 8-ми городов Казахстана и города Тара РФ. Всего более 30 человек.

Езда на мотоцикле требует навыков, сосредоточенности и осознанности. Здесь соревнуются мастера спорта и ветераны, которые давали фору соперникам ещё в СССР. Самым старшим участникам — 53 года.

ЕВГЕНИЙ МУРЫГИН, ведущий соревнований, автоспортсмен:

— Мотокросс на данной локации проходил в последний раз в 2005 году. К сожалению, потом организаторы отошли от этого. Всё делается на голом энтузиазме и альтруизме. Вот Андрей Плясунов выступает организатором и участником. В связи с этим, собрал всех друзей, всех ветеранов. От участников требуется проехать за определенный отрезок времени — 10 минут, 12 минут для более серьёзных классов.

Удивили зрителей совсем юные участники состязаний. На мотоциклах с двигателем в 65 кубических сантиметров, в полной экипировке, первыми на трассу выезжают спортсмены от 9 до 11 лет. Соревнуются в экстремальном виде спорта, как мальчишки, так и девчонки. Среди них 9-летняя Ксения Белякова из сборной Карагандинской области. Девочка только переходит в 4 класс, а уже отлично управляет мотоциклом и оставляет соперников позади.

КСЕНИЯ БЕЛЯКОВА, участница II этапа Кубка Казахстана по мотокроссу, г.Темиртау:

— В ноябре будет уже 5 лет, как я занимаюсь. У мены брат этим 9 лет занимается, папа тоже. Вот и меня затянули. Мне нравится. Меня прикалывает этот вид спорта. Я люблю прыгать, новое что-то испытывать, кататься и учиться многому.

Мотокросс очень зрелищный вид спорта. На трамплинах пилоты «подлетают» примерно на 2 метра. Многие зрители подобрались поближе, чтобы ощутить этот драйв.

— Классно. Захватывающе. Очень нравится. — За кого болеете? — Наш, 41 номер.

— Как сказать «не молодцы» вот про этих мальчишек. Это герои. Я сам в свое время начал заниматься в 15 лет и то считали, что я мелкий был сильно.

— Очень нравится. Давно не проводилось. Последний раз проводилось я помню лет 12-15 назад. Конечно, очень нравится. Мы сюда пришли посмотреть на зрелищный вид технического спорта. — За кого болеете? — Андрей Плясунов. Он петропавловец. Он и организовывал эти соревнования. Продвигает технические виды спорта в нашем регионе.

Поддержать местных организаторов приехали коллеги из других городов. Игорь Гавриленко — ветеран мотокицлетного спорта. Ему он посвятил 40 лет своей жизни. В этих состязаниях Игорь выступает в качестве судьи. А также с ним приехали его воспитанники — сборная «Астана».

ИГОРЬ ГАВРИЛЕНКО, судья национальной категории:

— Мы очень рады, что в Петропавловске возрождается мотокросс, традиции, которые будут переходить от ветеранов к детям. Трасса в Петропавловске на данный момент самая лучшая в Казахстане. Можно сказать, что ваша трасса соответсвует для проведения Кубка содружества чемпионата Европы. Если ваша администрация приложит усилия, вы можете проводить здесь на высшем уровне соревнования.

Партнёры и спонсоры меропряития подготовили памятные подарки, а также денежный приз. По итогам 2 этапа из категории самых младших участников первое место занял Артём Решетняк из России, из категории самых старших — Александр Панов из той же сборной.

Диана Салихова

