ФК «Qyzyljar» обыграл столичную команду «Astana»

ФК «Qyzyljar» встретился со столичной командой «Astana». По данным турнирной таблицы петропавловцы на 6 месте, а гости встречи — на 2-ом. Победные 3 очка в этой игре важны для обеих команд.

С первых минут игры гости матча оказывали давление на хозяев поля. Астанчане долгое время доминировали в зоне ворот петропавловцев, но позже нашим футболистам удалось организовать несколько зрелищных и опасных контратак. Штрафной удар был назначен недалеко от ворот, но заветного гола не принёс.

Первый тайм завершился по нулям. На перерыв футболисты ушли без единого гола.

Во втором тайме команды активизировались, атак стало в разы больше. А на поле появились новые игроки, из-за чего игра стала напряжённой. Несколько раз мяч подходил к воротам соперника, но либо попадал в перекладину, либо вратарь спасал команду. И только на последних секундах игры хозяева открыли счёт.

Отличился и перехитрил защитников столицы вышедший во 2 тайме Рафаиль Оспанов. После основного времени судьи добавили к игре 3 минуты. Но счёт остался прежним. «Qyzyljar» забрал 3 очка.

ЕРКИН ТАПАЛОВ, капитан ФК «Qyzyljar»:

— Игра была очень сложной. Противник сильный. Сейчас играет в Европе. Мы усиленно готовились к очень сложной игре. И мы победили. Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам. Мы чувствовали вашу поддержку. Спасибо вам!

Благодаря этой победе «Qyzyljar» переместился на 1 строчку вверх в турнирной таблице и занял 5 место. Следующую игру петропавловцы проведут 5 августа против «Jetisy» из Талдыкоргана.

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