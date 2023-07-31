2524 малыша появились на свет в областном перинатальном центре

2524 малыша появилось на свет за полгода в областном перинатальном центре. Свыше 400 мальчишек и девчонок родились с весом больше 4 кг. В конце июля из роддома выписали сразу двух богатырей. Один крепыш родился с весом 5 кг 410 граммов, другой на 200 граммов меньше. Про эти случаи нашей съемочной группе рассказала акушер-гинеколог Гульбахыт Мырзабекова.

ГУЛЬБАХЫТ МЫРЗАБЕКОВА, акушер-гинеколог областного перинатального центра:

— Оба были мужского пола, мальчики рождались. Одна много раз рожала, т.е. 4е или 5е роды были. Она всегда рожала крупный плод. А у другой женщины третьи роды были. Она ложилась к нам на сохранение в патологию беременных. Предполагали, что у неё будет крупный плод. Роды у нас прошли удачно. У нас в смене дежурят три акушера-гинеколога, два анестезиолога взрослых, один — детский анестезиолог-реаниматолог, один — дежурант неонатолог. И младший, средний персонал.

Гульбахыт Мырзабекова — уроженка Шымкента. Она второй год трудится в перинатальном центре. После университета три года отучилась в резидентуре в столице. По её словам, первый детский крик в стенах здравницы медики слышат 15, а иногда и 20 раз за сутки. В 7% случаев в центре принимают преждевременные роды. Недоношенным малышам оказывают всю необходимую помощь.

ГУЛЬБАХЫТ МЫРЗАБЕКОВА, акушер-гинеколог областного перинатального центра:

— Мы готовим кувез аппарат, в первую очередь. У недоношенных детей не созрели легкие, они самостоятельно не могут дышать, поэтому с помощью кувез аппарата мы их доставляем в реанимацию.

Таких транспортных кувезов в областном перинатальном центре два. Этот аппарат в клинике появился в 2022 году, а вместе с ним поступило еще больше десятка единиц важного медицинского оборудования. Детская реанимация роддома рассчитана на 6 коек. Несколько раз в месяц сюда с помощью санитарной авиации привозят на лечение малышей из районов региона. Через детскую реанимацию за полгода прошли 96 младенцев, которые находились в тяжелом состоянии, 77 — были недоношенными. 14 крох появились на свет с весом меньше одного килограмма.

ИНЕССА ЗАБОРСКИХ, заведующая отделением реанимации новорожденных областного перинатального центра:

— На сегодня 5 детей в отделении реанимации. Двое доношенных детей, трое — недоношенных. Один появился после 27 недель беременности с весом меньше килограмма. Сегодня у этой девочки восьмые сутки жизни идут. Вылечили синдром дыхательных расстройств, дышит самостоятельно, сегодня готова к переводу на дальнейшее лечение и донашивание в отделение патологии новорождённых.

Малыши с экстремально низким весом проводят в реанимации несколько месяцев. Медицинский персонал следит за ними круглосуточно. В этом отделении такими детками занимаются 18 человек. Они радуются выписке каждого новорожденного, поддерживают связь с некоторыми родителями. Например, каждое 8е марта получают фотографии от родителей маленькой Ангелины. Юная североказахстанка родилась в 2020 году с весом пол килограмма. Такой случай не единственный. В 25% случаев, когда женщина по тем или иным причинам не может родить самостоятельно, медики делают кесарево сечение. Именно так с весом 3 килограмма 200 граммов на свет появился сын Виктории Грюнвальд. Для женщины это были вторые роды.

ВИКТОРИЯ ГРЮНВАЛЬД, жительница г.Петропавловска:

— Поступила вчера, было подтекание вод. Мне по показаниям посоветовали сделать кесарево сечение, потому что первое тоже было оно, и сейчас был риск рожать самостоятельно. Быстро и оперативно сработали, меня даже удивило, что по карточке сразу нашли все диагнозы за несколько минут. Была кровопотеря, поэтому в реанимации чуть дольше меня задержали. С малышом все хорошо.

Реанимация областного перинатального центра рассчитана на 6 коек. Здесь трудятся 8 врачей.

ДИНАРА РАХМЕТОВА, заведующая отделением реанимации областного перинатального центра:

— Из них трое анестезиологов-реаниматологов — молодые специалисты, которые пришли к нам в прошлом году по окончанию резидентуры. Ежемесячно через наше отделение проходят около 120 пациентов, которым мы проводим плановые и экстренные операции. Лечение получают пациентки в раннем послеоперационном и послеродовом периоде, если этого требует их состояние. Проходят лечение очень тяжелые пациентки. За полгода в нашем отделении были 4 пациентки критические и около 100 — околокритических.

Каждая из них получила помощь от квалифицированных специалистов. Вопрос об их нехватке в областном перинатальном центре не стоит. В 2023 году с помощью специалистов на свет появились 39 двоен. Кстати, сейчас на сохранении в здравнице находится женщина, которая вынашивает тройню.

Дарья Пышмынцева

