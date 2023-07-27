Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций.

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план противодействия теневой экономике на 2023-2025 годы, включающий меры по снижению теневых операций в торговле. По словам Жаната Элиманова, главы Агентства по финансовому мониторингу, с начала года были возмещены ущербы и возвращены активы на сумму 94 млрд тенге.

В заключение Токаев выдал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса и предотвращение хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.