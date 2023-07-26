Разбор: что такое теневая экономика и как она влияет на государственный бюджет

Что такое теневая экономика?

Теневая экономика — это сектор экономики, в котором предпринимательская деятельность обычно официально не зарегистрирована, не подвергается налогообложению и представляет собой разнообразные неформальные и неофициальные экономические активности, которые остаются за пределами официальной статистики и контроля.

Включает неофициальную занятость, оплату труда «под столом», уклонение от налогов, оборот нелегальных товаров и услуг, неофициальное предпринимательство и другие нелицензированные виды бизнеса. Такая деятельность обходит официальные правила и регулирование, часто оставаясь невидимой для официальной статистики.

Влияние теневой экономики на государственный бюджет

1. Убытки в доходах:

Теневая экономика приводит к значительным убыткам в государственных доходах. Налоги и сборы, которые должны поступать от этих операций, упускаются, что негативно сказывается на бюджете.

2. Снижение доверия к налоговой системе:

Теневая экономика создает негативный образ налоговой системы, поскольку честные налогоплательщики чувствуют неравенство и несправедливость, когда видят, что другие избегают своих налоговых обязательств.

3. Деформация рынка:

Теневая экономика искажает рыночные условия, так как нелегальные операции могут конкурировать с официальным бизнесом, не выплачивая налоги и не соблюдая стандарты.

4. Ухудшение условий труда:

В теневой экономике зачастую отсутствует социальная защита и гарантии трудовых прав, что приводит к эксплуатации работников и низкому уровню заработной платы.

5. Снижение инвестиций:

Низкие доходы из-за теневой экономики означают меньше средств для государственных инвестиций в образование, здравоохранение, инфраструктуру и другие области.

6. Препятствие для экономического роста:

Распространение теневой экономики ограничивает возможности для устойчивого экономического роста, поскольку она создает неопределенность и нестабильность в бюджете и на рынке.

Меры борьбы с теневой экономикой

Борьба с теневой экономикой представляет собой сложную задачу для правительств и общества, поскольку требует системных усилий. Важно отметить, что эффективная борьба с теневой экономикой требует комплексного подхода, включающего не только правительственные меры, но и активное участие бизнеса и общественности.

1. Улучшение налоговой системы:

Упрощение процедур уплаты налогов для легальных предпринимателей и граждан может снизить стимулы для участия в теневой экономике.

2. Стимулирование официальной занятости:

Создание рабочих мест и поддержка предпринимательства путем снижения налоговых и административных барьеров может уменьшить сегмент неофициальной занятости.

3. Улучшение доступа к финансовым услугам:

Предоставление доступа к официальным финансовым услугам для всех слоев населения может снизить вероятность использования неформальных каналов.

4. Повышение осведомленности:

Образовательные кампании и информационные мероприятия могут помочь понять гражданам негативные последствия теневой экономики и её влияние на общество.

5. Сотрудничество с бизнесом:

Сотрудничество с предпринимателями и компаниями может помочь выявить и предотвратить нарушения и нелегальную деятельность в рамках бизнеса.

6. Улучшение условий труда:

Гарантирование социальных гарантий и улучшение условий труда может снизить привлекательность нелегальной занятости.

7. Прозрачность и антикоррупционные меры:

Борьба с коррупцией и обеспечение прозрачности в государственных структурах и службах может сократить возможности для незаконной деятельности.

8. Использование технологий:

Внедрение цифровых решений и технологий может улучшить контроль и мониторинг экономической деятельности, снизив возможности для теневых операций.

9. Международное сотрудничество:

Обмен информацией и сотрудничество между странами помогает противостоять глобальным теневым экономическим практикам.

Виктория Геншель