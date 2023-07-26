35 краж велосипедов зарегистрировано в Петропавловске с начала года. Незакрытый подъезд, велосипед, прислонённый к стене, — такую картину можно увидеть порой в многоквартирных домах. Это создаёт условия для кражи велосипедов — распространённого преступления в тёплое время года. В связи с этим петропавловские полицейские усилили профилактическую работу. С 25 по 28 июля в городе проводится акция «Велосипед».

Стражи порядка встречаются с жильцами многоквартирных домов, раздают памятки, объясняют, как защитить своё имущество. Чаще всего добычей воров становятся байки. И всё из-за несоблюдения простых рекомендаций: не оставлять такой транспорт без присмотра, по возможности держать их в квартирах или подвалах, использовать надёжные противоугонные устройства.

АЛИБЕК ГАБДУЛЛИН, и.о. начальника УП г. Петропавловска:

— Нами разработаны информационные листы, брошюры профилактического характера по профилактике краж велосипедов. Так, с начала т.г. на территории города совершены 35 краж велосипедов, из них пока на сегодняшний день 17 — остаются нераскрытыми.

Также полицейские советуют жильцам использовать видеонаблюдение в подъездах и во дворах — это эффективный инструмент предотвращения и раскрытия многих преступлений. При совершении кражи следует обращаться в полицию незамедлительно.



Айгерим Хамзина