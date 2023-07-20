Известные североказахстанцы приняли участие в необычном челлендже

Звёзды против ДТП. Чемпион мира по боксу Жанат Жакиянов, актёр Айбол Касым и другие известные жители области приняли участие в необычном челлендже: по инициативе сотрудников правоохранительных органов они записали видеообращения к землякам с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения. Полицейские обеспокоены тревожной статистикой: с начала года на дорогах области зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 17 человек и 179 — получили ранения. Основные причины аварий — грубые нарушения ПДД.

ЖАНАТ ЖАКИЯНОВ, чемпион мира по боксу:

— Уважаемые жители СКО! В данное время очень часто происходят ДТП. В связи с этим просим вас соблюдать ПДД. Будьте осторожны на дороге. Дома вас ждут родные.

СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, генеральный директор ТОО «Фирма Леонтьев»:

— Дорогие друзья! Соблюдайте ПДД. Ведь от этого зависит не только ваша жизнь и здоровье, но также жизнь и здоровье других участников дорожного движения.



Айгерим Хамзина