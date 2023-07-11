В Казахстане планируют скорректировать бюджет на 2023 год, увеличив затраты

В Казахстане планируют скорректировать бюджет на 2023 год в сторону увеличения затрат. При этом доходы останутся прежними. Речь идет о сумме превышающей 19 млрд тенге. Предполагается, что затраты вырастут на социальную помощь и обеспечение — с 14 470 660 до 15 810 304 тыс. тенге. Такие же изменения претерпят целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения. Увеличение затрат по этим направлениям позволит значительно улучшить системы водоснабжения и водоотведения в селах, модернизировать инженерную и транспортную инфраструктуры в областных центрах. По информации министерства финансов, вышеперечисленные поправки вносятся, чтобы государственные органы могли надлежащим образом исполнить возложенные на них функции.



Дарья Пышмынцева