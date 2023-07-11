Информационная система прослеживаемости рыбы заработает в РК в начале 2024 года

Информационная система прослеживаемости рыбы и рыбной продукции заработает в Казахстане в начале 2024 года. Об этом на брифинге в Астане рассказал заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Аян Бахиянов. Система позволит контролировать весь объем рыбной продукции, выращенной или, наоборот, завезенной в Казахстан.

АЯН БАХИЯНОВ, заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК:

— Всем известно, чтобы реализовать рыбу в точках продаж, есть обязательные ветеринарные требования. Т.е. должен быть ветеринарный документ, в частности, ветеринарная справка, если рыба реализуется внутри страны, либо же ветеринарный сертификат, если рыбная продукция вывозится за пределы РК. Для получения этих ветеринарных документов нашими межобластными инспекциями рыбного хозяйства выдаются справки о происхождения вылова, которые подтверждают легальность происхождения данного объема. Либо она выращенная, либо нет. Если на каком-то этапе рыба не была завезена или выращена, выловлена в РК, но она просто появляется, скажем так, на третьей, четвертой стадии у ветеринаров, соответственно, они уже посредством системы никак не могут предоставить свой документ. Соответственно, данная рыба автоматически будет считаться браконьерской. Поэтому данная система, скажем так, будет все эти дела пресекать.

Информационная система разработана, сейчас она проходит апробацию, чтобы исключить все возможные ошибки и избежать их во время настоящего запуска. Аян Бахиянов рассказал, что постановлением Правительства в 2021 году была принята программа развития рыбного хозяйства. В Казахстане она будет действовать до 2030 года. Чтобы программа начала давать реальные результаты, нужно время, отметил представитель профильного министерства.

АЯН БАХИЯНОВ, заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК:

— Для того, чтобы рыба выросла и достигла товарных объемов, нужно определенное время, поэтому многие хозяйства сейчас на двухстадийном этапе своего развития. Товарной рыбы объем начнет расти в 2024-2025 годах. Потому что, сами знаете, хозяйствам нужно развиться. Дело в том, что сейчас в Казахстане идет маловодный период, поэтому, скорее всего для фермеров рыбоводов тоже этот фактор сыграл определенную роль.

Предполагается, что за 10 лет реализации программы развития рыбного хозяйства в Казахстане будет выращено более 1 млн тонн рыбы.

Дарья Пышмынцева