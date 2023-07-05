Более 10 тысяч проектов МСБ просубсидировали в Казахстане с начала года

Доля МСБ в экономике Казахстана к 2030-му году составит 40%. На сегодня количество действующих субъектов МСБ выросло на 23,4% и составило порядка 2-х млн предприятий. Об этом на заседании Правительства рассказал министр нацэкономики Алибек Куантыров. Общая численность занятых в этом секторе увеличилась на 18% и достигла свыше 4-х млн человек. В результате доля МСБ в экономике выросла с 33,3% до 36,5%. Объем выпуска продукции увеличился на 28% и составил свыше 59 трлн тенге, отметил глава профильного министерства. Кроме того, в прошлом году в рамках поддержки МСБ просубсидировали и прогарантировали 46 тысяч проектов на сумму кредитов свыше 1,3 трлн тенге. За 5 месяцев текущего года — свыше 10,2 тысяч проектов на 586 млрд тенге. На текущий год для этих целей выделено более 266 млрд тенге бюджетных средств, что почти на 96 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

Алишер Ашимов