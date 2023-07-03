Центры занятости населения преобразованы в карьерные центры с 1 июля в Казахстане

В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года в Казахстане созданы 20 центров трудовой мобильности в областных центрах и мегаполисах, а действовавшие центры занятости населения преобразованы в карьерные центры.

«Центр трудовой мобильности – это организация, которая будет координировать рынок труда области или города республиканского значения и взаимодействовать с другими регионами. Реализовывать функции ликвидируемых центров занятости на районном уровне будут карьерные центры», – сообщил директор департамента занятости населения Министерства труда.