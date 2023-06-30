Вице-министр информации и общественного развития РК посетил Аккайынский район

Молодёжь категории NEET, развитие села и программы для молодых специалистов — эти темы поднимали сегодня на встрече с вице-министром информации и общественного развития РК Евгением Кочетовым в селе Смирново Аккайынского района. Первым делом он посетил республиканскую передвижную ярмарку «TULGA BOL», где узнал, как обстоят дела с неработающей молодёжью, а также кадровым резервом района.



— Максимум 20 человек, которые не работают у нас в районе. Мониторинг проводится.

— По цифровой карте семьи?

АСКАР ХАБИБУЛИН, руководитель управления внутренней политики акимата СКО:

— Ситуацию по области по цифровой карте семьи мы отрабатываем. У нас, в основном, по линии МРЦ идёт категория NEET. По области мы 100% отработали эту категорию и продолжаем с ней работать. Эта категория, вы сами знаете, постоянно находится «в течении». На сегодня мы всех отработали, всех обошли. Сейчас занимаемсяч вопросами трудоустройства.

По словам акима Аккайынского района, сейчас требуются молодые специалисты в сельском хозяйстве, т.к. активно развивается растениеводство и животноводство.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— У нас на сегодня 4 новые молочные фермы. Мы создали до 50 рабочих мест. Нам нужны молодые специалисты. Мы в прошлом году открыли птицефабрику мясную — 5 тысяч тонн мяса в год. Там 170 рабочих мест.

Для привлечения молодых специалистов здесь стараются создать все условия. Также действуют специальные программы.

БАГИЛА ЖАМАЛИЕВА, главный специалист отдела акимата Аккайынского района:

— Для поддержки в сельской местности у нас есть программа «С дипломом в село». Мы даём подъемные пособия в размере 100 МРП или 345 тысяч тенге, также на приобретение жилья 1500 МРП или 5 млн 175 тыс тенге. Кто устраивается в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения.

Следующий объект, который посетил вице-министр, строящийся с прошлого года стадион. Площадь футбольного поля — 7,2 тысячи метров. Трибуны на 600 посадочных мест. На строительство выделили 150 млн тенге из областного бюджета. Подрядчик — предприятие «Енбек-Астана». Завершить все работы планируют до 10 июля до начала спортивного праздника «Ак бидай». Стоит отметить, что в районе это будет единственный подобный стадион. Здесь вице-министр Евгений Кочетов провёл беседу с активной молодёжью, узнал о волнующих их вопросах.

— Может быть есть вещи, которые вы хотите изменить или повлиять на что-то.

— Здравствуйсте. Какие новшества в сфере молодежной политики ещё будут?

— Знаете, на самом деле, программ очень много. Поэтому я и спрашиваю, какая у вас есть потребность.

Волновал молодёжь жилищный вопрос. Сейчас для начинающих специалистов есть ряд программ. В 2017 году здесь построили многоквартирный дом для молодых, переехавших после учёбы в село.

ЕРЖИГИТ ДАНЕБАЕВ, директор центра занятости Аккайынского района:

— 36 квартир, 2 дома, получается, мы имеем для молодёжи, которая после вуза приезжают к нам. Много людей приехало с дипломом в село? — На сегодня — 36 человек. В планах в этом году привлечь 59 представителей молодёжи.

А ещё молодёжь активно занимается физической культурой и спортом. Активный образ жизни ведут почти все жители вне зависимости от возраста, говорит аким района. В прошлом году в Смирново построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Бесплатно здесь занимаются в спортивных секциях, также сюда приходят самостоятельно потренироваться жители.

АРТЁМ КИСЕЛЁВ, руководитель ДЮСШ Аккайынского района:

— На сегодня спортом у нас в ДЮСШ занимаются 418 детей по 19 видам спорта. Также мы к спорту привлекаем детей из неблагополучных семей. Это у нас в первую очередь. На данный момент в ДЮСШ занимаются 26 таких детей. За этот год мы присвоили 38 спортивных разрядов, 7 из которых — кандидаты в мастера спорта по вольной борьбе. Также норматив в мастера спорта у нас выполнили ещё два мальчика по тяжелой атлетике. Постоянно при поддержке управления спорта СКО мы принимаем участие в областных соревнованиях. Постоянно являемся призёрами.

На данный момент здесь работают 14 тренеров.

Диана Салихова