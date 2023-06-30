Вице-министр информации и общественного развития РК посетил Аккайынский район

Вице-министр информации и общественного развития РК Евгений Кочетов посетил село Смирново Аккайынского района. Первым делом он встретился с молодежью на ярмарке вакансий, где узнал, как обстоят дела с неработающей молодежью, а также кадровым резервом района. Подрастающее поколение интересовали программы по линии образования. Важной темой встречи стало привлечение молодых специалистов в село.



— 36 квартир, 2 дома, получается, мы имеем для молодёжи, которая после вуза приезжают к нам.

-Много людей приехало с дипломом в село? — На сегодня — 36 человек. В планах в этом году привлечь 59 представителей молодёжи.



Диана Салихова