В СКО проходит международный форум «PRO Молоко. Тренды`23»

Молочное животноводство от А до Я. В СК проходит 2 международный форум «PRO Молоко. Тренды`23» и первая международная выставка «QazaqSut». На площади представили передовые модели сельхозтехники, оборудования, а также племенные породы скота. В СКО приехали ведущие эксперты, учёные и практики, животноводы. На протяжении двух дней они будут делиться опытом и знаниями. Собравшихся приветствовал аким области Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Стоит отметить, что мы запустили пилотный проект по финансированию инвестпроектов в сфере АПК за счёт СПК «Солтүстік». Запустили 30 современных молочных ферм. Только в этом году по области строим 17 комплексов. У наших аграриев есть опыт в реализации данных проектов. Тем более, сейчас данный проект масштабируется по стране. Данный форум — отличное подспорье специалистам для обмена опытом и знаниями. Агрофорум — важное мероприятие, которое открывает большие возможности ознакомиться с последними достижениями в сфере сельского хозяйства. Уважаемые участники форума, уверен, что эта встреча станет хорошей площадкой для плодотворного делового общения , для развития взаимовыгодного сотрудничества и придаст импульс активному развитию АПК.

Выступил с приветственным словом и вице-министр сельского хозяйства. Рустем Курманов отметил, что международный форум, на котором собрались зарубежные учёные и отечественные животноводы, даст импульс развитию молочной отрасли в стране.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан:

— Неслучайно местом проведения форума выбрана СКО, которая является лидирующий регионом в стране по развитию молочного животноводства. Сегодня на развитие молочного животноводства из республиканского бюджета выделено порядка 100 млрд тенге для 11 регионов страны, чтобы построить современные промышленные молочные комплексы. Для СКО выделено 17 млрд тенге.

После особо отличившимся работникам сферы вручили благодарственные письма и почётные грамоты акима СКО и министра сельского хозяйства. В числе тех, кто был удостоен награды Бибигуль Токмурзина. Она трудится среди тех, кто обеспечивает ветеринарную безопасность. Работает с 30 животноводами СКО.

БИБИГУЛЬ ТОКМУРЗИНА, директор ТОО «Асыл Кокше Зооветснаб», Акмолинская область:

— Больше 20 лет мы работаем в СК в сфере ветеринарии. Здесь у нас много компаний, которые мы обслуживаем, помогаем разработать ветеринарные мероприятия, обеспечить биологическую безопасность по здоровью животных.

Всего благодарственными письмами и почётными грамотами отметили около 50 работников сферы животноводства со всего Казахстана.

Айгерим Хамзина