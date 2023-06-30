Новости Казахстана

С 2025 года АСП будет определяться на основе медианного дохода, а не прожиточного минимума

  30 Июня 2023, 13:41

Эту новость озвучил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

Новеллы Социального кодекса РК также включают продление выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и монетизацию гарантированного социального пакета для детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Также будет увеличен размер пособий для женщин, родивших и воспитавших 7 и более детей.

Разбор: чем отличается начисление социальных пособий на основе медианного дохода от начисления пособий на основе прожиточного минимума

Акмади Сарбасов отметил, что Казахстан будет использовать опыт других стран, где черта бедности определяется как определенный процент от медианного дохода. Эти изменения войдут в силу с 1 июля текущего года в соответствии с новым Социальным кодексом РК, подписанным Президентом в апреле.