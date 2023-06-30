С 2025 года АСП будет определяться на основе медианного дохода, а не прожиточного минимума

Эту новость озвучил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

Новеллы Социального кодекса РК также включают продление выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и монетизацию гарантированного социального пакета для детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Также будет увеличен размер пособий для женщин, родивших и воспитавших 7 и более детей.

Акмади Сарбасов отметил, что Казахстан будет использовать опыт других стран, где черта бедности определяется как определенный процент от медианного дохода. Эти изменения войдут в силу с 1 июля текущего года в соответствии с новым Социальным кодексом РК, подписанным Президентом в апреле.