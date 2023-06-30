Разбор: чем отличается начисление социальных пособий на основе медианного дохода от начисления пособий на основе прожиточного минимума

Начисление на основе прожиточного минимума

Прожиточный минимум определяется как минимальный уровень дохода или стандарт жизни, необходимый для обеспечения базовых потребностей.

Начисление по прожиточному минимуму основано на фактическом доходе индивида. Если доход находится ниже установленного прожиточного минимума, то лицо считается бедным и может иметь право на социальные пособия или программы социальной поддержки.

Этот подход учитывает конкретные стоимости жизни и расходы, связанные с удовлетворением базовых потребностей, и основывается на реальном доходе людей.

Начисление на основе процента медианного дохода

Начисление пособий на основе процента медианного дохода опирается на сравнение доходов с медианным уровнем в обществе.

Определенный процент медианного дохода (например, 50% или 60%) служит пороговым значением для определения бедности. Если доход человека или семьи находится ниже этого порога, то они могут считаться бедными и иметь право на социальные пособия. Этот подход ориентирован на сравнение доходов относительно среднего уровня в обществе, а не на конкретную стоимость жизни или расходы.

Важно отметить, что в зависимости от своей социальной политики, разные страны могут использовать разные подходы и критерии для начисления социальных пособий. Некоторые страны используют оба подхода, устанавливая как пороги по прожиточному минимуму, так и пороги по проценту медианного дохода.