Обучение в рамках инструмента «Мен — кәсіпкер» стартовало в НПП «Атамекен» СКО

В региональной палате предпринимателей «Атамекен» проходит обучение для пчеловодов. 16 человек повышают свою квалификацию и осваивают новые методы разведения пчелосемейств. Курс ведёт Дмитрий Степура. В этой сфере он имеет большой опыт.

ДМИТРИЙ СТЕПУРА, пчеловод-эксперт ТОО «Пасека Кызылжар»:

— Много пасек в мире заточены на получение всего, кроме мёда. У нас все пасеки медового направления. Кроме этого, есть прополис, маточное молочко, разведение пчеловодства, пыльца, перга. Мы частично рассказываем об этом. Как имея свою пасеку, повысить уровень стабильности.

5-дневное профильное обучение проходит в рамках нового инструмента «Мен — кәсіпкер». Участники курса сначала изучают теорию, а после свои знания закрепляют на практике в ТОО «Пасека Кызылжар». Принять участие в нём могут субъекты микро, малого и среднего бизнеса. К слову, такие курсы будут проходить ещё по 4 направлениям.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, начальник отдела нефинансовой поддержки НПП «Атамекен» СКО:

— Рыбоводство, туризм, выращивание КРС и семеноводство. Цель данного проекта — повышение компетенции действующих предпринимателей. Например, у человека есть ИП, он хочет заниматься бизнесом, но в какой-то сфере у него не хватает знаний. Поэтому прибегает к помощи профессиональных экспертов. По завершению обучения он получает сертификат и полное сопровождение в течение 3-х месяцев.

Всего в рамках «Мен — кәсіпкер» в региональной палате предпринимателей планируют обучить порядка 60 человек.



Алишер Ашимов