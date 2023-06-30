На форум «Pro Молоко. Тренды‘23» и выставку «QazaqSut» прибыло свыше 600 делегатов

Свыше 600 делегатов из Казахстана и зарубежья прибыло на международный форум «Pro Молоко. Тренды‘23» и выставку «QazaqSut». Это абсолютный рекорд для агрофорумов и конференций, проводимых в стране. В здании теннисного центра для участников организовали панельные сессии и выставку передовых разработок. Вот, например, дроны, которые помогают обрабатывать поля от вредителей и вносить удобрения.

ТЕМИРЛАН КАСЕНОВ, директор ТОО «TerraTech», г.Астана:

— Для мелких хозяйств — это отличная замена самоходной техники. Работа в труднодоступных местах. Дрон на автоматике работает. Внести любой вид СЗР и удобрений, сухие удобрения.

Немало собралось на выставке иностранных компаний. В этом павильоне представлено роботизированное оборудование для молочных ферм от компании их Нидерландов. Они представляют новый для нашей страны подход к доению.

ДМИТРИЙ ГРИНИШИН, директор по продажам в странах СНГ компании «FullwoodJoz», Нидерланды:

— Корова заходит в робот, который её доит и кормит вкусняшками. Анализирует качество молока на жирность, белок, маститное ли. Здоровое молоко попадает в танк, а нездоровое сепарируется и уходит в канализацию или переработку. Для нашей компании казахстанский рынок является одним из самых интересных, потому что это развивающийся рынок.

У участников и гостей форума была уникальная возможность получить экспертные знания на тематических сессиях форума. Здесь опытом делились ведущие эксперты из Казахстана и зарубежья. Боб Страттон прибыл из США, чтобы поделиться опытом в области генетики молочного скота и обменяться мнениями с казахстанскими животноводами.

БОБ СТРАТТОН, заместитель вице-президента компании «Genex», США:

— За последние несколько лет уровень генетики в Казахстане повысился, в том числе за счёт импорта скота мясного и молочного направлений. Мы работаем над дальнейшим улучшением. Это будет достигнуто, в первую очередь, за счёт нашей работы с крупными прогрессивными хозяйствами. Мы будем не только развивать там генетику, но и оказывать консультационную поддержку. У нас есть необходимые технологии, разработки и препараты.

Затронули на панельной сессии и развитие племенного поголовья скота. Сейчас свыше 60% племенных коров завезено из других стран.

БЕРИК НИГМАШЕВ, заместитель директора республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС:

— Мы ведём работу, чтобы создать костяк молочного скота, который мы сможем покупать внутри Казахстана. Рассматриваем новые технологии, чтобы закрыть вопрос импорта. Чтобы мы через 50 лет не импортировали поголовье, а у нас было своё. А для этого нужны технологии и знания.

Международный форум будет длиться два дня и завершится молочным туром по ведущим фермам области. Там участники мероприятия смогут узнать всё о тонкостях и секретах молочного бизнеса из первых уст.



Айгерим Хамзина