Граждане Узбекистана, проживающие в СКО, голосуют за кандидата в Президенты своей страны

9 июля в Узбекистане выберут нового Президента. На высший пост там претендуют 4 кандидата. Сейчас в стране и за её пределами идёт досрочное голосование. Граждане Узбекистана, проживающие на территории Казахстана, свой выбор могут сделать на избирательных участках. Они открыты во всех регионах. В Петропавловске участок работает с 9.00 до 18.00 часов на базе областного Дома дружбы.

САЛАМАТ СЕЙТИМБЕТОВ, член избирательной комиссии:

— На 14.00 часов здесь проголосовали 150 человек. Граждане, желающие отдать свой долг, могут прийти до 18.00 часов. Основные голосования будут 9 июля в посольстве в Астане. И там будут подсчитаны бюллетени.



Алишер Ашимов