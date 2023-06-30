Более 5 млн тенге вернули полицейские обманутой мошенниками пенсионерке

«Ваша дочь совершила ДТП, из-за неё при смерти беременная женщина». Эти слова 76-летняя жительница Петропавловска услышала по телефону от человека, который представился полицейским. В ходе разговора выяснилось, что родственники якобы пострадавшей в аварии женщины согласны не писать заявление, если получат крупную сумму денег. Потрясённая пенсионерка согласилась и передала прибывшему на адрес курьеру все свои сбережения — 5,5 миллионов тенге. О том, что это мошенник, женщина и не могла подумать. Всё прояснилось, когда её дочь вернулась домой и незамедлительно обратилась в полицию. Афериста стражи порядка задержали. Им оказался 17-летний горожанин. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». В силу несовершеннолетнего возраста его отпустили под поручительство родителей. Полицеские убедительно просят людей сохранять бдительность и не поддаваться психологическому давлению злоумышленников.



Алишер Ашимов