Аким области Айдарбек Сапаров посетил с рабочей поездкой район Магжана Жумабаева

Аким области Айдарбек Сапаров с рабочей поездкой посетил район Магжана Жумабаева. Здесь за три года отремонтировали 239 км дорог на общую сумму 7,8 млрд тенге. Почти 3 млрд тенге выделили в этом году на ремонт 55 км дорог, докладывает аким района Кайрат Омаров. Один из проектов — средний ремонт автодороги районного значения «Подъезд к селу Ганькино» на 2,8 км. Сумма проекта составила 159,3 млн тенге. Занимается работами подрядная организация ТОО «СтройДорСервис».

ГЕВОРГ КАРАПЕТЯН, директор ТОО «СтройДорСервис»:

— Начали работы около месяца назад, планируем в июле полностью все сдать в эксплуатацию. Устранение пучин, дальше у нас по проекту идет заполнение 15 см цементом и наверх будет ложиться 6 см асфальта мелкозернистого.

Проект должны были сдать 30 июня. Но, по словам подрядчика, этому помешали дожди и затянувшаяся поставка стройматериала. Айдарбек Сапаров поручил акиму района взять работу на контроль, а также строго проследить за качеством дорожного полотна технадзору — ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза». Работы закончить нужно до 15 июля, подытожил Айдарбек Сапаров. Далее глава региона встретился с населением села Чистовского. С докладами выступили аким округа и руководитель хозяйства. В свою очередь, у сельчан вопросов к руководству накопилось немало.

— У меня вопрос по освещению. Да, на центральных улицах стоят столбы с фонарями, но, к сожалению, на окраинах села, где основная масса жителей пенсионного возраста, освещения нет.

— Будет ли отремонтирована наша водонапорная башня?

— Ввод в башню сделали, но обследовав саму башню, мы выяснили, что она находится в аварийном состоянии. Требуется полная замена. Свой ресурс она истощила.

Точно так же, как и сельская дорога к школе. Но зато свой ресурс не истощила детская площадка. Её в селе просто напросто никогда не было, если не считать пару советских качелей у школы. Точно такая же история и с заброшенным Домом культуры. На балансе местного хозяйства есть немало объектов, так же как и немало обязательств перед народом. Однако, воз и ныне там. Дух советских времен ещё витает в Чистовском. А ещё всё так же протекает крыша в местной врачебной амбулатории. Аким области выслушал все чаяния народа и дал поручения. Выделить средства на асфальтирование центральной улицы, на ремонт кровли врачебной амбулатории и установку детской площадки. Местному же ТОО необходимо взяться за капитальный ремонт сельского клуба, решить вопросы по водоснабжению и освещению. Далее аким области направился в детский оздоровительный лагерь «Березка», который начал свою работу в 2008 году. Там ребята поделились с главой региона своим распорядком дня и впечатлениями.

— После завтрака свободное время. В кружках занимаемся.

-А какие кружки здесь?

-Теннис, стрельба, волейбол, пионербол, танцы.

МУРАТ ОРТАМЫШЕВ, директор детского оздоровительного лагеря «Березка», район М.Жумабаева:

— На данный момент 54 ребенка у нас. Из Карагугинского сельского округа, из г.Булаево, Хлеборобово, Фурмановской школы, а также Полудинского детского дома, 10 человек. Мы ежегодно приглашаем детей из детского дома для полноценного отдыха. Также протяженность сезона — 10 дней. 19 июня мы открыли первый сезон. За каждый отряд закреплены по 2 вожатых и есть старший вожатый. Кружки по интересам ведут вожатые, а также сотрудники дополнительного образования.

Айдарбек Сапаров проинспектировал корпуса, в которых проживают ребята, ознакомился с организацией досуга. Те, в свою очередь, продемонстрировали свои таланты. Воспитанница лагеря получила подарок из рук главы региона.

Анастасия Кузнецова

