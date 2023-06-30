9-летний североказахстанец Богдан Багаев стал чемпионом мира по MMA free fighting

Это видео боя 9-летнего североказахстанского спортсмена Богдана Багаева на чемпионате мира по MMA. Он проходил с 24 по 26 июня в Москве и собрал порядка 300 спортсменов из 8 стран мира, в том числе 52 — из Казахстана. Для юного спортсмена из СКО это были первые выездные соревнования. Рядом не было родителей, личного тренера, но это не помешало Богдану Багаеву выступить достойно и защитить честь страны, показать Северо-Казахстанскую область. В свои 9 лет Богдан Багаев стал чемпионом мира по MMA free fighting, а также занял второе место в разделе грэпплинг.

БОГДАН БАГАЕВ, чемпион мира по MMA free fighting:

— Я на соревнования пришел, ага сказал мне выиграть, и я это сделал. Первый соперник мой был из Дагестана, второй — из Чечни, а третий — из Санкт-Петербурга. Мне в этих соревнованиях помогли победить родители, тренеры, сила и дух. Я поднял наш флаг в России.

Тем временем дома на родине родители, близкие и тренеры держали за Богдана кулачки. Сейчас радости нет предела.

ЕЛЕНА И ЕГОР БАГАЕВЫ, родители чемпиона мира по MMA free fighting:

— Мы постоянно ездим со своим сыном на соревнования городские, республиканские. А тут первые соревнования, когда отправили его одного, мы так сильно переживали! Когда прислали нам долгожданное сообщение, мы просто кричали от счастья! Мы очень горды за него. То, что у нас такой ребенок, он развивается в спорте, много чемпионатов выигрывает, занимает много мест призовых.

Заниматься смешанным единоборством Богдан начал с 5 лет. Сначала было нелегко наладить дисциплину, говорят родители, но потом сын сам начал проявлять активность и однажды сказал: «Это моё!». Все это время теперь уже чемпион мира тренировался в бойцовском клубе «SUNQAR» под руководством тренера Марлена Баранбаева. Всего в составе национальной сборной от клуба — 6 спортсменов. Все они показали достойные результаты на отборочных соревнованиях.

МАРЛЕН БАРАНБАЕВ, тренер:

— Отбор проходил в два этапа. В Астане был чемпионат республики, с нашей области отобрались 6 ребят, провели от 4 до 5 боев. Тем самым они доказали, что они входят в состав национальной сборной. Второй этап был в Костанае, был республиканский турнир, принимали участие более 400 человек, наши ребята заняли первые места.

Отправиться на чемпионат мира в Москву из 6 ребят из-за финансовых вопросов удалось не всем. По словам тренера, сейчас спортсмены будут также продолжать тренироваться и оттачивать своё мастерство.

Анастасия Кузнецова



