В Петропавловске встретили праздник Курбан айт

Мусульмане нашей области встретили Курбан айт. В первый день празднования верующие собрались в 7.00 часов утра в центральной мечети «Кызылжар», где проходил айт намаз.

В мечети много верующих. Те, кто не поместился в большом зале, расположились в фойе. Поздравили друг друга с Курбан-байрам, пожелали добра и здоровья.

— С праздником всех мусульман. Пусть наши молитвы будут услышаны.

— Это очень замечательный и благородный праздник. Мы накроем большой богатый стол. Мы приглашаем гостей в дом, сами ходим в гости. С праздником всех!

Для присутствующих наиб имам объяснил значение слова «Курбан».

МАКСАТ ЖУМАЖАН, наиб имам мечети «Кызылжар»:

— Поздравляю всех мусульман мира и страны с праздником Курбан айт. Само значение слова «Курбан айт» обширно. «Приближение», то есть приближение к Аллаху. По всей видимости, человек должен принести жертву ради Всевышнего, пожелать благополучия своей семье и стране, отметить этот праздник.

Для проведения жертвоприношения в городе предусмотрели площадку по адресу ул. Космонавтов, 2. Цена овцы установлена в размере 80 тысяч тенге. В числе тех, кто совершает жертвоприношение в Курбан айт, Бакытбек Бекмурзин.

БАКЫТБЕК БЕКМУРЗИН, житель г. Петропавловска:

— Сегодня святой день. Мы искали овец для Курбан айта. Выбрали, согласился на цену 75 тысяч тенге. Цены хорошие. Пусть Аллах примет нашу жертву

Весь скот прошел специальный осмотр. Это почти 700 голов.

Камилла Карим