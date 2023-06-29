Свыше центнера марихуаны изъяли полицейские из подвала в Петропавловске

В результате целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции задержали двух жителей Петропавловска 36 и 48 лет. У одного из них в подвале дома по ул. Гоголя полицейские изъяли 4 мешка с веществом растительного происхождения.

Фигуранты подозреваются в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта. Один из них водворён под стражу, в отношении второго избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Иван Терзиди, начальник управления по противодействию наркопреступности ПД СКО:

— Сотрудниками УПН были задержаны 2 жителя г. Петропавловска, которые, по оперативной информации, были причастны к незаконному обороту наркотических средств. Согласно экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана» общим весом 113 кг.

Теоретически изъятого веса достаточно, чтобы вовлечь в наркоманию всё население Петропавловска. Полицейские напоминают: за сбыт наркотиков в особо крупном размере предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Это вторая особо крупная партия марихуаны, изъятая в области с начала года.

Анна Потеряева

