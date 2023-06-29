СКО с рабочим визитом посетил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев

Свой визит Алмасадам Саткалиев начал с посещения Петропавловской ТЭЦ-2. По словам гендиректора компании Олега Перфилова, на сегодня заложены основные конструкции для строительства новой трубы, проведена инфраструктура по подаче и утилизации газов. Также министр проинспектировал ход ремонта котла.

АЛМАСАДАМ САТКАЛИЕВ, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

— По объективным причинам задерживается ремонт на один месяц. То есть, они должны были котел сдать уже в июне, но планируют сдать в июле. Для нас принципиально, чтобы станция была готова к началу отопительного сезона. Скорее всего по станции существенных рисков прохождения сезона не будет, если они выдержат те же самые темпы.

Далее Алмасадам Саткалиев провёл встречу с населением и рассказал о планах по газификации области. По словам министра, сегодня в Казахстане отсутствуют дополнительные объёмы газа. Поставлять ресурс в регионы возможности нет. Единственный вариант — покупать его у российских партнёров.

АЛМАСАДАМ САТКАЛИЕВ, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

— Сейчас мы предварительные переговоры провели. Разрабатывается ТО. Российской стороной планируется проведение газопровода в Казахстан. Возможно, даже, Казахстан станет территорией экспорта газа. Дождёмся результаты ТО и публично итоги озвучим.

Подняли вопрос постоянного повышения тарифов на тепло и электроэнергию. Связывают это с необходимыми затратами на ремонт агрегатов. По словам североказахстанцев, социальный уровень населения, заработные платы не поспевают за тарифной политикой компании и всё чаще «бьют по кошелькам» обычным гражданам.

— АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» пришло в департамент с заявкой на повышение тарифов на телплоэнергию. По годам — 3-4 млрд в этом году, 4-6 — в следующем, и 6-4 млрд в 2025 году. И того — 14,5 млрд. Но при этом рост против утвержденного тарифа уже к 2025 году — 41%.

АЛМАСАДАМ САТКАЛИЕВ, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

— Единственным фактором, который будет стимулировать бережливое отношение по потреблению электроэнергии, — это социальный тариф. Он будет учитывать и нужды энергетиков, и нужды населения. Принято решение, что в тепло будут входить только согласованные, утверждённые затраты.

Возвращаясь к ремонту котлоагрегатов, специалисты связали перенос сдачи проекта с нехваткой рабочих кадров — около 200 вакансий. К слову, данная проблема в целом стала «больной точкой» всей энергетической отрасли. Алмасадам Майданович отметил, что министерство займётся данным вопросом.

АЛМАСАДАМ САТКАЛИЕВ, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

— Мы различные сценарии обсудили, обещали поддержку со стороны министерства энергетики. Здесь нужно обратить особое внимание по региональной электросетевой компании. Ремонты должны быть выполнены в полном объёме. Мы совместно с акиматом области соответствующую задачу собственникам активов поставили.

Также Алмасадам Саткалиев провёл приём граждан. Североказахстанцы смогли задать интересующие их вопросы. Министр энергетики отметил, что все обращения взяты на контроль. Министерство энергетики в скором времени повторно посетит северный регион.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

