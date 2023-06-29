Расходование бюджета за 2022 год обсудили на заседании общественного совета СКО

Расходование бюджета за 2022 год обсудили на заседании общественного совета области. В прошлом году в бюджет СКО поступило 440 млрд тенге. Расходная часть бюджета максимально ориентирована на социальные нужды населения, говорят в управлении финансов. В первую очередь деньги направили на обеспечение благополучия граждан области, а именно их социальную поддержку, здоровье и образование.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— В 2022 году на отрасль «Здравоохранение» направлено 10 млрд 688 млн тенге. В целях обеспечения качества услуг здравоохранения произведен закуп более 200 единиц медицинской техники, в том числе современные аппараты МРТ, КТ, УЗИ, маммографы, рентгенодиагностическое и видеоэндоскопическое оборудование. Кроме того, произведен закуп 15 единиц санитарного автотранспорта.

Строятся две поликлиники в микрорайонах «Береке» и «Жас Оркен». За 2022 год оснащенность медицинской техникой в организациях здравоохранения увеличилась на 5% и составила 65%. На финансирование сферы образования было направлено 125 млрд тенге, что на 17% больше 2021 года.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— В целях создания комфортных условий для повышения качества образования на капитальный ремонт объектов образования направлено 2,5 млрд тенге. В 2022 году продолжили эту работу. Дополнительно к 296 школам, обновлённым в 2019-2021 годах, провели работы еще на 32 объектах. На укрепление материально-технической базы объектов образования направлено 1 млрд 691 млн тенге.

Начато строительство общеобразовательной школы на 600 мест в г. Тайынше, а также продолжено строительство школы на 120 мест в селе Вишневке Тайыншинского района. Кроме того, начата реализация пилотного проекта по строительству школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г. Петропавловске.

Айгерим Хамзина



