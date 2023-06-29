Работников СМИ наградили в рамках республиканского конкурса

«Государственный язык и СМИ» — под таким названием проходит республиканский конкурс. Сегодня наградили участников в рамках областного этапа.

Порядка 10 работников СМИ получили награды в номинациях «Лучшая статья» и «Лучшая телепрограмма». Победителем в первой номинации стал Почетный журналист Казахстана — Омир Ескали. Каждый казахстанец должен гордиться государственным языком и вносить свой вклад в его развитие и пропаганду, считает он.

ОМИР ЕСКАЛИ, Почётный журналист Казахстана:

— Государственный язык, его развитие — это актуальная тема на сегодня. Закон «О языках» впервые был принят в сентябре 1989 года в КазССР. С тех пор прошло 34 года. Мы постоянно боремся за модернизацию и пропаганду государственного языка. Для этого мы собрали порядка 500 подписей. Депутаты решили поднять этот вопрос. Это правильно. Необходимо определить степень выраженности языка.

За вклад в развитие казахского языка наградили и корреспондента нашего телеканала — Акжунус Мукатай. В конкурсе она заняла 2 место.

ЕРНИЯЗ СУЛТАНОВ, руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Основная цель данного конкурса — пропаганда расширения сферы применения государственного языка. Обсуждение актуальных проблем, а также увеличение контента на нашем родном языке. Требованием к этому конкурсу было написать статью о государственном языке.

Данный конкурс проходит уже 10 лет. Победитель областного этапа в сентябре будет защищать честь региона в столице.

Диана Салихова



