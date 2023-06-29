«Горизонт» раздора: владельцы дачных участков возле Петропавловска не могут прийти к соглашению

«Деньги вкладываем, но считаем, что расходуются они не по назначению». На это сетуют владельцы участков садоводческого товарищества «Горизонт». Оно было образовано в 1984 году. По словам некоторых дачников, без их ведома в товариществе поменяли форму управления.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, председатель садоводческого товарищества «Горизонт»:

— До этого мы были садоводческое товарищество, но в 2014 году перешло в общественное объединение, форма правления поменялась, но никто на этом не заострил внимания. Образовалось 8 учредителей, которые создавали ОО. Два года назад мы об этом узнали, начали разбираться Каждый дачник должен был написать заявление о вступлении в ОО. Этого никто не делал. Они всеми правдами и неправдами упираются, клевету наводят. А по сути мы восстановили садоводческое товарищество только в мае. Заключили договор с акиматом.

В апреле этого года Александра Иванова на собрании назначили председателем садоводческого товарищества «Горизонт». Практически в это же время дачники, которые в него входят, узнали, что учредители общественного объединения занимаются оформлением права пользования чужой собственностью.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, председатель садоводческого товарищества «Горизонт»:

— Все имущество, которое приобретается на деньги дачников, оно принадлежит только им. Но вскрывается информация, что ОО СТ «Горизонт» в обход дачников оформляет сервитут под водопровод, электротрансформатор. Они хотят его приватизировать, потом нам продавать свои услуги.

С таким положением дел дачники категорически не согласны. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, они обратились за помощью к председателю городского общественного объединения садоводов Василию Ротарю.

ВАСИЛИЙ РОТАРЬ, председатель общественного объединения садоводов г.Петропавловска:

— Если они документы предоставят, тогда будем разговаривать. И то будем разговаривать, наверное, в судебном порядке, потому что по-другому нельзя.

А нельзя, потому что дачники остались без воды. Полтора месяца, на этот же период пришлась аномальная жара, им нечем поливать будущий урожай. Водопровод, который был введен в эксплуатацию около 40 лет назад, сильно прохудился. Некоторые владельцы здешних участков уверены, что последние годы его никто не ремонтировал.

— Мы ждали воды, нас вот так всех подставили, все засохло, все буквально. Ничего не было полито, все было без воды.

— За 40 лет первый раз довели такое общество. Мы их содержим, не они нам платят, а мы платим им.

Представители садоводческого товарищества «Горизонт» объединились с несколькими соседними дачными обществами, чтобы решить вопрос с подачей воды. Для соответствующих работ они собрали чуть меньше 5 млн тенге, деньги планировали направить на покупку и установку двигателя. По словам дачников, владельцы общественного объединения препятствуют этому. Если ситуацию не получится решить мирным путем, члены садоводческого товарищества «Горизонт» обратятся в суд. У второй стороны этого конфликта свой взгляд на происходящее. Председатель ОО СО «Горизонт» Андрей Кутняк настаивает на мирном диалоге, все интересующие дачников документы у него есть. Он добавил, что в 2014-м году форма правления «Горизонта» изменилась по веским причинам.

АНДРЕЙ КУТНЯК, председатель ОО СО «Горизонт»:

— Возникли некоторые сложности в плане того, что появились требования по заключению договоров по обеспечению электроэнергией, по забору воды для полива. И при проверках деньги, чтобы хранились в банке, все проходило через бухгалтерию официальное было решение, чтобы создать юридическое лицо. С водой, конечно, такой случай произошел, что двигатели один за другим начали выходить из строя. Да, водопровод старый, где-то подваривали, потому что для замены нужны большие средства. Я заступил 7 июня, как председатель общества, создалась команда правления абсолютно новая. Чтобы налаживать все это, нам нужно время. На данный момент забрали двигатель с ремонта, установили подключимся, будем воду давать.

Что касается негодований некоторых дачников по поводу оформления права пользования чужой собственностью, то Андрей Кутняк считает их необоснованными.

АНДРЕЙ КУТНЯК, председатель ОО СО «Горизонт»:

— Какой-то участок, где проходят наши коммуникации, просто кто-то выкупил, а потом нам скажут, уберите вашу трубу. Для этого оформляется сервитут. Потому что это касается обеспечения водой всего общества. И если этого не предусмотреть, завтра просто, никто не спрашивая, спилит эту трубу или вывезет трансформатор, если он нигде на балансе не стоит. Имущество бесхозное не может же быть. Оно лично кому-то в ОО не принадлежит, никто не имеет право на него.

Любовь Ещенко приобрела дачный участок в «Горизонте» в 2014-м году. Идею создания общественного объединения поддерживает и искренне не понимает, почему люди решили разделиться на два противоборствующих лагеря.

ЛЮБОВЬ ЕЩЕНКО, жительница г.Петропавловска:

— Все стояли и ОО, и СТ, задали вопрос, кто оплачивать охранникам будет. Они сказали, что ОО пусть оплачивает, а мы потом. А как это понять? Мы деньги тратим, а они в кубышку собирают, но оплачивать ни за что, не хотят, а как это? Имеешь дачу, будь добр, заплати за все.

ВИКТОРИЯ ПРИСЯЖНАЯ, временный член правления ОО СО «Горизонт»:

— Электроэнергию, водоснабжение, зарплату охранникам. Это все оплачивает ОО. С 2014 года люди оплачивали, никогда не возникал вопрос, что такое ОО. У всех были квитанции, фискальные чеки, там всегда стояла печать ОО.

По словам временного члена правления общественного объединения Виктории Присяжной, в 2022 году на ремонт водопровода было собрано около 1,5 миллионов тенге. Она добавила, что многие дачники, не сдали деньги, а сумму, озвученную выше, направили на текущие траты «Горизонта».

Дарья Пышмынцева