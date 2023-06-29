Факты необоснованного начисления зарплаты, незаконного сбора денег и фиктивного трудоустройства выявили в СКО

Прокуратурой области проведены проверки в деятельности детско-юношеских спортивных школ «Олимп» и «Дельфин». Наряду с нарушениями норм трудового законодательства, установлены факты по необоснованному получению заработных плат лицами незаконно трудоустроенными в качестве тренеров и ненадлежащему обеспечению спортивным инвентарем, помещениями для раздевалки учащихся в ДЮСШ «Олимп», незаконного присвоения квалификационных категорий в ДЮСШ «Дельфин» и другие нарушения. По выявленным нарушениям в адрес акимата области и управления физической культуры и спорта внесены акты надзора. В бюджет возмещено 6,8 млн тенге, к различным видам ответственности привлечено 14 лиц, четверо освобождены от занимаемых должностей, двое лишены квалификационных категорий, в том числе руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. По нарушениям норм трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности. Материалы проверки в части необоснованного начисления зарплаты, незаконного сбора денежных средств, фиктивного трудоустройства переданы в орган уголовного преследования для принятия процессуального решения. По фактам подделки подписи врача о годности спортсменов к соревнованиям и письма, адресованного банковским организациям об оказании благотворительной помощи, управлением полиции Петропавловска начаты досудебные расследования.



Айгерим Хамзина