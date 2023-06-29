Балетная студия «Art-класс» вернулась с победой

На железнодорожном вокзале встретили воспитанников мастерской детского и юношеского творчества «Art-класс». Ребята приехали с республиканского конкурса «Summer dance», который проходил в Боровом. Участие приняли 50 юных балерин. Возрастная категория — от 6 до 19 лет. Вниманию зрителей представили 20 творческих номеров. Девочки привезли 6 Гран-при, 9 первых и 5 вторых мест.

КСЕНИЯ РАДИОНОВА, руководитель мастерской детского и юношеского творчества «ART-класс»:

— Самое главное в этом конкурсе было то, что члены жюри были представлены достаточно высокого класса, по крайней мере, по нашему направлению сидел педагог из Астанинской академии. Соответственно, он дал профессиональную оценку нашем детям. Эти конкурсы для опыта наших юных артистов. Только на сцене дети действительно осознают цель своей выбранной деятельности, получают бесценный опыт.

Ясмин Садыкова в мастерской уже полгода. На суд жюри она представила 3 номера.

ЯСМИН САДЫКОВА, участница мастерской детского и юношеского творчества «Art-класс»:

— Мы на конкурсе станцевали очень много интересных и красивых танцев. Китайский танец «Янге», «Девчата и мыши». Мне больше всего из этих 3-х танцев нравится китайский, потому что там яркие костюмы и сам танец энергичный.

В планах у группы небольшой отдых, а после подготовка к новым конкурсам.

Камилла Карим



