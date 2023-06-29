Аким СКО поздравил работников СМИ с их профессиональным праздником

Оперативность, актуальность и достоверность — три столпа качественной работы сотрудников СМИ. Это люди, которые находятся на передовой в любую погоду и вносят большой вклад в социально-экономическое развитие СКО. 28 июня журналисты, телеоператоры, редакторы и другие работники печатных и интернет-изданий отметили свой профессиональный праздник. Поздравил акул пера и микрофона первый руководитель области Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Дорогие журналисты! От всей души я поздравляю с Вашим профессиональным праздником — Днём журналистики. На самом деле Вы проводите большую работу. Сложная, но, важная профессия для общества. Вы много делаете. Все новости проходят через Вас. Вы их доводите до жителей региона. Это всё помогает развивать нашу область, поэтому спасибо большое за Ваш вклад, за упорный труд. Проблемы поднимаете. Это мне помогает в работе принимать оперативно решения.

После в торжественной обстановке здесь наградили лучших представителей сферы. 14 человек отмечены Почетными грамотами и благодарностями акима области.

Благодарность от акима области получила директор ТОО «Вести» Неля Гончар. Печатное издание в районе М.Жумабаева функционирует более 90 лет. Корреспонденты в своих статьях поднимают актуальные темы. От сильной прессы зависит сила района, отмечает главный редактор газеты.

НЕЛЯ ГОНЧАР, директор, главный редактор ТОО «Газета Вести», район М.Жумабаева:

— В ТОО «Вести» входит сама газета «Вести» и газета «Мағжан жұлдызы», которая в эти дни отмечает 15-летний юбилей. Газета набирает своих читателей, подписчиков. Развивается. Я думаю, что эта благодарность от акима области вполне заслуженная нашим коллективом.

Ряд сотрудников СМИ отметили приветственным адресом. Среди них и представители МТРК — директор телерадиоканала Евгений Сазанов, главный редактор Анна Потеряева и редактор информационной службы Данаш Хамзина.

Всего в этот день награды получили более 40 человек.

Алишер Ашимов