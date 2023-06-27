Ярмарка вакансий прошла в Петропавловске

Найти профессию по душе и по возможностям. С таким запросом петропавловцы, несмотря на дождливую погоду, пришли в арт-центр «Qyzyljar». На ярмарке вакансий сегодня представили себя порядка 15 организаций города. Это и музейное объединение, и объекты торговли, и заводы города, а также департамент полиции и ДЧС. О том, как пополнить ряды ЧС-ников, сегодня подошли узнать порядка 20 человек.

— Приглашаем на должность пожарного, водителя и сотрудника пожарных автомобилей. Образование должно быть не ниже среднего, обязательно военный билет. Заработная плата у них составляет от 165 тысяч тенге и выше, ежегодно добавляется квалификация. Это плюс 10% к окладу.

Найти профессию проще, когда за плечами есть образование. Но талантливые школьники тоже не упускают возможности присмотреть для себя вакансию.

ЛАВРЕНТИЙ СОЛДАТЕНКО, житель г.Петропавловска:

— Я пришел сюда с друзьями, мы хотели посмотреть IT- специальности. Я бы хотел устроиться web-дизайнером сайта, мои друзья хотели бы стать программистами. Мы активно изучаем каждый день и у нас уже есть портфолио. Я думаю, что ярмарки вакансий такие очень полезны для молодежи.

Организовали ярмарку активисты молодёжного крыла «Жастар Рухы».

ГАЛИНА БАБУШКИНА, консультант молодежного крыла «Жастар Рухы»:

— Целью ярмарки стало именно трудоустройство молодежи, которые являются выпускниками колледжей, а также университета Петропавловска, в том числе и безработная молодежь города. Специалисты были приглашены более чем из 15 организаций.

Такие ярмарки вакансий планируют проводить летом ежемесячно.

Анастасия Кузнецова