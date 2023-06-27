В специализированной пожарной части №2 провели день открытых дверей для работников СМИ

Работников телеканалов, печатных изданий, информационных агентств пригласили в специализированную пожарную часть №2. В канун их профессионального праздника здесь провели день открытых дверей. Для корреспондентов, операторов, монтажеров и других, кто связан с этой творческой профессией, провели экскурсию.

ЖАНАТ КАПАРОВ, заместитель начальника специализированной пожарной части №2 г.Петропавловска:

— Боевая одежда, порядок одевания боевой одежды, тепло отражательного костюма. Обо всем этом журналистам расскажем. Так же будет произведен показ техники.

Работники СМИ наравне с пожарными проходили психологическую полосу препятствий. Сделать это в десятикилограммовой форме да еще и с оборудованием в 25 килограммов довольно непросто. К слову, чтобы переодеться в боевую форму, огнеборцам требуется 18 секунд. Журналистам понадобилось, конечно, побольше времени. На всё у них ушло 10 минут.

А после локализовали предполагаемое место возгорания при помощи пожарных рукавов. Одной такой цистерны хватает всего лишь на 8 минут.

УЛАН ЫДЫРЫС, корреспондент телеканала «Кызылжар»:

— Мне очень понравилось это мероприятие. Даже пройдя эти препятствия, я очень устал. Был страх. Первое, о чем я думал, это как выбраться отсюда, а пожарные ставят жизни других людей на первое место. Я думаю, что работа пожарных — это работа настоящих героев.

САМАТ ЖАПАРОВ, командир отделения специализированной пожарной части №2 г.Петропавловска:

— У меня стаж работы в пожарной охране уже 20 лет. Мы выезжали на все разные ЧС, где было и спасение людей, и материальных ценностей. У нас были и трудности. Выезжали на крупные ЧС в Костанайскую область, от СКО было 50 человек

У меня есть награда от президента «Ерлігі үшін» за ликвидацию ЧС Костанайской области. Эта была большая гордость для нас. Из СКО получили эту медаль 2 человека.

В пожарных частях региона службу несут почти 900 огнеборцев. Ежедневно на смену заступают 120 спасателей и 44 единицы спецтехники. К слову, с начала года в области зарегистрировано 312 пожаров. В огне погибли 15 человек.

Камилла Карим