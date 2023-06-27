В Казахстане готовится модернизация системы социального обслуживания с целью повышения доступности специальных услуг для лиц с инвалидностью

С 1 июля начнется модернизация системы социального обслуживания в Казахстане с целью повышения доступности специальных услуг для лиц с инвалидностью.

В рамках изменений будет осуществляться переход от заявительного к проактивному формату оказания социальных услуг, автоматическое определение потребностей через Цифровую карту семьи и переход к оказанию услуг в малокомплектных организациях социального обслуживания. Крупные дома-интернаты будут преобразованы в научно-методические центры или малые дома социального обслуживания. Также предусмотрено вовлечение членов семей инвалидов в оказание услуг, пересмотр стандартов и введение новых подходов к тарифообразованию.

В рамках нововведений будет создан Реестр социальных работников, разработаны профессиональные стандарты и введена новая система оплаты труда, учитывающая уровень квалификации и вид услуг.