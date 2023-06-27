Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начинает свою работу в СКО 28 июня

С 28 июня по 4 июля на территории Северо-Казахстанской области будет находиться медицинский поезд «Саламатты Қазақстан». График его работы вы видите на экране. В медпоезде врачи разного профиля окажут североказахстанцам первичную медико-санитарную помощь, проведут консультации и обследования. Здесь же бесплатно можно будет сдать анализы, пройти УЗИ, проверить работу сердца и мозга с помощью электрокардиографии и эхоэнцефалографии. Результаты пациенты получают на месте после обследования. Прием осуществляется в порядке живой очереди. В вечернее время специалисты поезда смогут выезжать на дом для осмотра лежачих больных. В этом году впервые к их работе привлекут профессиональных психологов, медиаторов и юристов. Свои услуги они предоставляют бесплатно. Проект «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» с 2010 года. Его временно приостанавливали из-за пандемии коронавируса.

График работы медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» в СКО:

28 июня в 7.35 часов поезд прибудет на станцию «Саумалколь» (Айыртауский район)

29 июня в 21.10 часов на станцию «Янко» (Айыртауский район)

30 июня в 22. 36 часов на станцию «Белоградовка» (Тимирязевский район)

01 июля в 21.12 часов на станцию «Сулы» (Тимирязевский район) 03 июля в 22.40 часов на станцию «Бауманская» (Жамбылский район)

Прием пациентов ведется с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00

Дарья Пышмынцева