Концерт, посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией, организовали полицейские

Ярким концертом под открытым небом встретили полицейские Международный день борьбы с наркоманией. Для жителей и гостей города подготовили зажигателные песни и танцы. Свое мастерство показали юные каратисты. Как отметили стражи порядка, каждый элемент концертной программы призван показать зрителям, что перед человеком, который сказал «нет» наркотикам, открыты все возможности.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, директор филиала СКОФ РОО «Всеказахстанская организация кёкушинкай карате»:

— Скажем наркотикам «нет» вместе! Именно под этим девизом проходит Международный день борьбы с наркоманией. Все, кто сегодня здесь присутствует, это те, которые могут сказать «нет».

Поразили своими боевыми навыками и сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Изюминкой программы стала служебная собака Грета. На глазах публики она отлично справилась с поиском имитатора запаха запрещенных веществ.

РУСЛАН НАЗАРОВ, заместитель начальника ДП СКО:

— Для борьбы с наркоманией ДП был организован концерт. Это заключительное мероприятие в рамках антинаркотического месячника. Всего за указанные период было проведено 45 профилактических мероприятий. Хотим от лица ДП поблагодарить всю молодёжь, всех, кто принимал активное участие в антинаркотической пропаганде.

С начала года в СКО полицейские изъяли 636 кг различных наркотиков, из них свыше 1 кг синтетических. Зарегистрировано 120 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 48 фактов сбыта.

Диана Салихова